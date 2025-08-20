Comienzan a sonar los grandes bombazos para el inicio de la Liga Mexicana del Pácifico (LMP). La justa más llamativa del país además de estar de regreso, llamó la atención debido a su nuevas franquicias y estas parece que iniciarán historia con plan grande, trayendo a grandes jugadores.

De la MLB a la LMP

Randy Arozarena, jardinero izquierdo de los Marineros de Seattle, aparentemente está en pláticas para llegar a la nueva franquicia de la liga, los Jaguares de Nayarit, equipo que debuta este año.

Según Héctor Torres Fitch, Director de Operaciones del equipo, adelantó que ya inició un proceso de contacto con el mexicano, noticia que sorprendió a los medios y fanáticos, ya que no se esperaba un bombazo así para el debut del equipo.

En caso de su llegada, el equipo novato podría en el ojo mundial del Béisbol, ya que su ofensiva estaría en forma brutal y con Arozarena, serían un equipo auténticamente peligrosos esta temporada.

En las grandes ligas, Randy lleva 24 bases con los Marineros de Seattle, siendo uno de los mejores jugadores del equipo esta campaña, ahora, podría regresar al pacifico luego después de seis años.

En caso de que se concrete la llegada del mexicano, el equipo de Jaguares tendrá que esperar a que termine su participación en Seattle de la MLB del presente año, para así unirse al equipo iniciará pretemporada el 1 de diciembre del presente año.

Acompaña a Randy

Otra gran noticias que dio el equipo novato, fue que además de Randy, el equipo ya está en pláticas con Mariano Rivera, único pelotero, miembro del salón de la fama, en llegar gracias a decisión unánime.

