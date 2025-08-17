Marcelo Mayer se someterá a una cirugía de muñeca derecha que pondrá fin a la temporada

El jugador de cuadro de los Medias Rojas de Boston Marcelo Mayer se someterá a una cirugía en su muñeca derecha que pondrá fin a su temporada.

Mayer, de 22 años, se lesionó la muñeca a finales de julio, recibió una inyección para intentar recuperarse, pero decidió operarse. Dijo que tiene un desgarro que no ha mejorado con la inyección antiinflamatoria.

Marcelo Mayer l X:WooSox

"Sabía definitivamente que iba a estar sobre la mesa", dijo, sentado en el dugout de los Red Sox en Fenway Park antes de que se enfrentaran a Miami en el final de la serie.

“Como atleta y alguien que ama tanto este deporte, lo único que quiero es jugar y estar ahí todos los días, especialmente cuando estás en las Grandes Ligas y los playoffs son tan importantes”, dijo. “Tal como está mi muñeca ahora mismo, simplemente no hay forma de volver a jugar. La decisión de operarme fue bastante fácil”.

Mayer l X:WooSox

Los números de Mayer

Seleccionado en la cuarta posición global del draft de 2021, Mayer fue ascendido a finales de mayo. Natural de campocorto, jugó principalmente en tercera base, bateando .228 con cuatro jonrones y 10 carreras impulsadas en 44 juegos.

Meses fuera

“El tiro no estaba funcionando. Es una recuperación de tres meses. Debería estar bien si todo sale bien para los entrenamientos de primavera”, dijo el mánager de los Red Sox, Alex Cora. “Es una parte importante del futuro de esta organización; simplemente hay que ponerlo en forma, prepararlo y ver qué pasa en el futuro”.

Fuera por cirugía l X:WooSox

