Jardinero de los Seattle Mariners recibió sanción tras lanzar su bat al pitcher

Víctor Robles, jardinero de los Seattle Mariners, tuvo un ataque de ira durante un juego de las Ligas Menores, luego de recibir su quinto pelotazo en cuatro juegos de manera seguida, provocando así su expulsión.

Robles, se encontraba bateando en la parte alta de la tercera entrada cuando el pitcher de Las Vegas Aviators, Joey Estes, lo golpeó cerca del hombro; tras el impacto, Robles dio la vuelta y lanzó el bat a la dirección en donde se encontraba el pitcher.

Tras esto, el umpire expulsó al jugador, aumentando la rabia de este y haciendo que fuera directo a Joey Estes, sin embargo, se vaciaron las bancas y pudieron detener el enfrentamiento entre sus compañeros.

Según dicta el reglamento, Robles tendrá que recibir un castigo ejemplar e igual al de las Grandes Ligas, por lo que sería suspendido por 10 juegos, aunque el equipo de Seattle, anunció que apelaron por una sanción menor.

El oriundo de República Dominicana, no ha vuelto a pisar un campo de la MLB desde el 6 de abril, esto tras sufrir una dislocación de hombro. Ahora con esta sanción, parece que seguirá lejos del diamante principal un periodo de tiempo extra.

