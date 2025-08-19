¡Penalti a favor del Real Madrid! Los mejores memes del triunfo merengue

Nueva temporada en España, las mismas polémicas de siempre. Si el pasado sábado la victoria 3-0 de Barcelona contra Mallorca estuvo bajo escrutinio por las decisiones arbitrales, no se puede esperar menos del triunfo de este martes de Real Madrid contra Osasuna.

Un penal sobre Kylian Mbappé y que el mismo francés convirtió fue lo único que permitió a los Merengues romper el empate sin goles. Pero aunque las formas quedaron a deber, significó un inicio positivo en LaLiga para Xabi Alonso, que volvió después de varios años al Estadio Santiago Bernabéu, ahora como técnico.

Como era de esperarse, las redes sociales no tardaron en expresarse sobre este partidos con críticas al arbitraje y memes sobre el triunfo del Madrid. A continuación te presentamos una recopilación de los mejores memes de este partido.

|

|

|

|

|

Se cree Ronaldinho y ha hecho la peor espaldinha de la historia jsjajaja pic.twitter.com/eQuTlvW5PK — Llourinho (@Llourinho) August 19, 2025

No importa contra quién, qué año, ni la jornada… siempre habrá un penalti a favor del Real Madrid. pic.twitter.com/XlkfZmMnMW — sylviabucher (@sylviabucher) August 19, 2025

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Dani Alves posa con playera de Pumas y enciende las redes sociales