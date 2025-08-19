Supernova Strikers I, a pesar de haberse llevado a cabo el pasado domingo, sigue dando de qué hablar y, ahora, el exboxeador mexicano, Marco Barrera, dio su opinión sobre la velada realizada en el Palacio de los Deportes.

En el podcast "Un round más", el cinco veces campeón del mundo, aseguró que el espectáculo que se da en este tipo de funciones debe ser regulado, asegurando que, al haber contacto físico, es un tema delicado.

Franco Escamilla peleó contra el Escorpión Dorado | ESPECIAL|@unroundmasmx

"Debe ser regulado este tipo de espectáculos porque, habiendo contacto físico, está medio complicado, pero, no le demos tampoco tanta basura a la gente, si ven que nos está costando trabajo de que vuelva a haber credibilidad para lo que es el boxeo y nos meten basura. Si lo llaman un espectáculo de risa, lo aplaudo, pero no lo mencionen como que es boxeo, yo creo que muchos no van a estar de acuerdo conmigo, pero, para mí, es eso", comentó Barrera.

Marco Barrera estuvo activo desde 1989 y se retiró en 2011, teniendo un récord profesional de 67 victorias (40 de ellas por la vía del cloroformo) y solo siete derrotas, ostentando en dos ocasiones el título Supergallo de la OMB, el campeonato pluma para el CMB y para The Ring, además de los títulos de peso superpluma para el CMB y el FIB.

Supernova Strikers rompe récords

La primera edición de Supernova Strikers, donde influencers, celebridades y personalidades de internet, hizo historia cuando logro reunir a 20 mil almas en el Palacio de los Deportes, mientras que millones más siguieron la transmisión en vivo por internet.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Franco Escamilla sube al ring de Supernova como Homero Simpson con ‘Why Can’t We Be Friends?’ y es viral