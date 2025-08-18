Luchadores legendarios sorprenden en La Casa de los Famosos y retan a Abelito y De Nigris Jr.

La tercera temporada de La Casa de los Famosos ya ha entregado algunos momentos que alcanzaron la viralidad de manera inmediata, los participantes han sido parte de algunos videos que los fans disfrutan en redes sociales.

Fue así como dos de los dos participantes más queridos, Aldo de Nigris y Abelito, han adquirido un poco más de fama después de una llamativa secuencia en la sala de la casa.

Abelito es uno de los participantes más queridos | Captura

¿Luchadores famosos?

Durante uno de los días de su estancia en la casa más famosa de México, los participantes hombres tuvieron una dinámica que de inmediato llamó la atención en internet, pues simularon una función de lucha libre, con Abelito como principal protagonista, ya que era ayudado por sus compañeros para poder lograr mejores movimientos.

Fue entonces que los fanáticos del programa 'alabaron' lo bien que el miembro del reality hacia las movidas, llamando la atención de dos de los luchadores más importantes del CMLL, quienes han acudido a uno de los programas para lanzar un reto.

¿Los famosos al ring?

En el medio de una postgala de La Casa de los Famosos hicieron acto de presencia los luchadores Kemalito y Atlantis Jr., quienes han dejado saber sus intenciones de invitar a Abelito y a Aldo de Nigris a uno de sus entrenamientos en cuanto su participación en el programa termine.

No solamente extendieron esa invitación, al mismo tiempo compartieron que les gustaría que posteriormente los acompañen en una de sus funciones dentro de la Arena México. Por supuesto, los miembros del programa no saben acerca de esto; sin embargo, ambos luchadores les hicieron llegar unas máscaras para poder usar dentro de la casa.

Kemalito declaró que le gustaría subirse al ring con Abelito | Captura

