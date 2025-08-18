Franco Escamilla sube al ring de Supernova como Homero Simpson con ‘Why Can’t We Be Friends?’ y es viral

El evento Supernova Strikers ha sido el más visto al menos en 2025 en cuanto a peleas entre creadores de contenido. La producción comandada por Miguel Ángel Fox, dejó increíbles sensaciones en los espectadores con combates de gran calibre; sin embargo, también las entradas de los peleadores se han ubicado rápidamente en el gusto del público, específicamente una de un personaje más que conocido en México.

Escamilla y Montiel estelarizaron la rama masculina | ESPECIALES

Como lo vio en televisión

El penúltimo combate de la noche fue entre comediantes: Franco Escamilla vs Escorpión Dorado, el cual, elevó el ruido de la gente que se había dado cita en el Palacio de los Deportes, pues el la previa del enfrentamiento había 'calentado' todo y la gente esperaba mucho de ambos contendientes.

Fue entonces que Franco Escamilla apareció en escena por uno de los pasillos rumbo al cuadrilátero, vistiendo una bata, acompañado de su familia: su esposa Gaby, su hijo Rodrigo y su hija Azul, todos ellos junto a su equipo de entrenadores. Además, el tema musical que el 'Lobo' eligió para hacer su entrada fue 'Why can't we be friends?', canción que hace referencia a un episodio de la serie Los Simpson, en el cual, Homero es parte de una función de boxeo.

Tras la entrada de Franco Escamilla a Supernova, el público no tardó en captar la referencia a #HomeroSimpson. Resulta que su entrada musical fue "Why Can't We Be Friends" de War, la canción que Homero usaba para boxear. ¡Un clásico! 🥊🤣 #FrancoEscamilla #Supernova #LosSimpson pic.twitter.com/kf7E768nRc — Los Industriales (@Industrialesmty) August 18, 2025

Participación y victoria con dedicatoria especial

A pesar de ser conocido como Franco Escamilla, en realidad el comediante ha declarado que en tema de boxeo y previamente de freestyle, prefiere ser llamado por el apellido de su padre, quien desafortunadamente falleció en años recientes. Es por ello que, aunado a la conocida canción, Franco apareció con una indumentaria especial dedicada a él.

En ella, el apodo 'Cajeta' se podía leer en la parte delantera, pues en algunos shows suyos ha explicado que ese era el sobrenombre por el cual conocían a su papá; también, el logotipo que tenía el uniforme decía 'Team López', nuevamente haciendo la referencia a su apellido paterno.

López dedicó la victoria a su padre | ESPECIALES

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuánto ganó Alana Flores tras vencer a Gala Montes en el Supernova Strikers?