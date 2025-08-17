¡Evento histórico! Supernova Strikers 'rompe' el internet en su primera edición

Se llevó a cabo una histórica primera edición de Supernova Strikers, donde influencers, celebridades y personalidades de internet reunieron a 20 mil almas en el Palacio de los Deportes, mientras que millones más siguieron la transmisión en vivo por internet.

El Palacio de los Deportes estuvo repleto de gente | ESPECIALES

Luis Pride noqueó a Shelao

En la primera pelea de la noche, el mexicano Luis Pride, quien también es boxeador profesional y peleador de artes marciales mixtas, regaló el primer nocaut en la historia de Supernova cuando, en el tercer y último asalto, soltó tremendo gancho de derecha que casi manda al chileno a la lona. Sin embargo, unos minutos antes el réferi ya le había realizado un conteo, por lo que detuvo el enfrentamiento.

Luis Pride se llevó la primera victoria de la noche | ESPECIALES

Milica se impone en casa ajena

Milica y Mercedes llevaron la pelea hasta las tarjetas, donde la influencer argentina se llevó la decisión unánime tras un verdadero encontronazo. En el primer asalto, Milica fue ligeramente superior; en el segundo, la mexicana tuvo su mejor momento; sin embargo, en el último, Roa se quedó sin gasolina y la sudamericana cerró la victoria.

Milica fue dueña de un contundente resultado | ESPECIALES

Mario Bautista mandó a la lona a Westcol

Mario Bautista derrotó por nocaut técnico en el segundo asalto a Westcol; sin embargo, no fue tanto por el daño que le provocó el cantante mexicano, sino porque el streamer colombiano se dislocó el hombro en su caída y ya no pudo continuar.

Mario B ganó con polémica incluida | ESPECIALES

Victoria del 'Lobo' López

La campanada de la noche. En una pelea vibrante, Franco Escamilla se impuso por decisión mayoritaria al Escorpión Dorado. El comediante propuso desde el inicio; hubo un momento en el que parecía que ya no podía más, pero en el último asalto sacó fuerzas de donde no había y terminó ganando en las tarjetas, incluso con un conteo en contra.

Apenas comenzó la pelea y contra todo pronóstico, Franco Escamilla fue quien se veía más suelto y cómodo en el ring. Soltaba buenas combinaciones, levantaba bien la guardia y cada vez que el Escorpión Dorado le conectaba, señalaba que no le hacían daño sus golpes.

Escamilla ganó la pelea con los participantes más pesados | ESPECIALES

En los primeros segundos del segundo asalto, el comediante lanzó una gran metralla de golpes que obligó al réferi a intervenir y hacer el primer conteo de la noche. Y cuando parecía que ya se había quedado sin gasolina, Escamilla cerró el round con un derechazo que cimbró la careta del Peluche en el Estuche.

En el tercer asalto, el Escorpión aprovechó que Escamilla comenzaba a quedarse sin estamina y empezó a castigarle el cuerpo. En su mejor momento, Montiel metió un upper que incluso le desacomodó la careta al regio. En el último capítulo parecía que el Escorpión estaba remontando, pues incluso logró detener la pelea con otro conteo; no obstante, el de la Diablo Squad terminó encima, conectando volados que hicieron tambalear al Peluche en el Estuche.

La 'Rana' sigue invicta

Alana se coronó en Supernova y extiende su invicto. Alana D. Flores confirmó que hoy por hoy es la reina del boxeo entre creadores de contenido. Se impuso de forma categórica a Gala Montes por decisión unánime (30-26 en las tres tarjetas) y se llevó el título de Supernova, sumando ya cuatro cinturones invicta tras sus triunfos en La Velada y Stream Fighters Colombia.

Desde el arranque, Gala intentó imponer su ventaja de 19 centímetros de estatura, lanzó el jab y presionó con agresividad, pero en cuanto aflojó el paso, Alana mostró su calidad: empezó a esquivar, hacer fallar y contraatacar con golpes más limpios y contundentes.

Alana ha ganado las cuatro peleas de streamers en las que ha participado | ESPECIALES

En el segundo round, dos zurdazos de Alana obligaron a Gala a abrazarse de inmediato y luego incluso la empujó, lo que encendió los abucheos del público. Gala tuvo destellos con un par de ganchos de derecha, pero no fueron suficientes para frenar a la regiomontana.

En el último episodio, Alana salió a rematar. Se fue con todo al ataque y Gala volvió a cortar el ritmo con abrazos y hasta terminó tirándola. Pero apenas el réferi reanudó la acción, “La Rana” volvió a encenderse, soltó una ráfaga de combinaciones y logró el conteo que selló su victoria dominante.

