¿Cuauhtémoc Blanco? Estos serían los potenciales rivales para una pelea con David Faitelson

Este domingo, durante la función de Supernova Strikers, David Faitelson ha levantado polémica tras comentar a quienes enfrentaría en una hipotética pelea, descartando, entre otros nombres, a Saúl "Canelo" Álvarez.

En la función, donde comenta junto a La Cotorrisa y Carlos "El Zar" Aguilar, Faitelson hizo un recuento de las personas con las que se podría subir a los encordados para una posible pelea en Supernova 2.

David Faitelson presume a equipo de comentaristas para Supernova Strikers

Entre las celebridades que mencionó Faitelson se encuentran, Cuauhtémoc Blanco, Ricardo Peláez o Marc Crosas, siendo nombres con los que Faitelson ha tenido roces tanto dentro como fuera de cuadro.

La presencia de Faitelson ha generado polémica y ha desatado comentarios en redes sociales, pues claro que a los cibernautas les gustaría que el analista de televisión se suba a un cuadrilátero contra cualquiera de las personas con las que ha tenido polémicas.

