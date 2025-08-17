¿Cuauhtémoc Blanco? Estos serían los potenciales rivales para una pelea con David Faitelson

El analista de TUDN se encuentra analizando las peleas del Supernova Strikers, donde hizo una lista de sus posibles rivales
Faitelson comentó contra quienes boxearía
Este domingo, durante la función de Supernova Strikers, David Faitelson ha levantado polémica tras comentar a quienes enfrentaría en una hipotética pelea, descartando, entre otros nombres, a Saúl "Canelo" Álvarez.

En la función, donde comenta junto a La Cotorrisa y Carlos "El Zar" Aguilar, Faitelson hizo un recuento de las personas con las que se podría subir a los encordados para una posible pelea en Supernova 2.

Entre las celebridades que mencionó Faitelson se encuentran, Cuauhtémoc Blanco, Ricardo Peláez o Marc Crosas, siendo nombres con los que Faitelson ha tenido roces tanto dentro como fuera de cuadro.

La presencia de Faitelson ha generado polémica y ha desatado comentarios en redes sociales, pues claro que a los cibernautas les gustaría que el analista de televisión se suba a un cuadrilátero contra cualquiera de las personas con las que ha tenido polémicas.

