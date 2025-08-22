Hansi Flick defiende a Lamine Yamal: "Su comportamento es fantástico"

En el marco de su partido de Jornada 2 ante Levante, el entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, habló en conferencia de prensa acerca de Lamine Yamal y las polémicas que lo han acompañado recientemente con temas de actitud y desempeño futbolístico. El estratega alemán, no hizo más que defender a su actual jugador.

Flick dirigirá su segunda temporada al frente de los culés | MexSport

"Es un jugador fantástico"

Las primeras declaraciones de Flick fueron referidas directamente a Lamine como jugador: "No me preocupa lo que el resto de personas diga sobre mi equipo; hablamos de un jugador de 18 años que es fantástico. Yo le ayudaré a seguir mejorando y seguir el camino adecuado", declaró.

El nuevo dorsal 10 del equipo culé, participó de la victoria como visitante frente a Mallorca 0-3; fue el autor del tercer gol en la agonía del juego en el minuto 90+4'. Su siguiente partido será contra Levante también actuando como visitante; lo mismo será para la Jornada 3.

Yamal festejando su primer gol en LaLiga con su número 10 | AP

No hay problemas de comportamiento

Recientemente se ha hablado mucho en redes sociales acerca de Lamine debido a su posible nueva relación con la cantante Nicki Nicole; además de semanas antes, sus declaraciones respecto a su propio rendimiento, sumado a algunos videos en las redes de su club en donde se podía ver una actitud 'sobrada' de él en los entrenamientos.

Para el el exentrenador de Bayern Múnich y de la Selección de Alemania, el jugador español tampoco tiene un problema con la fama que ha adquirido ni la actitud que muestra fuera del campo: "Lo que yo veo, es que su comportamiento y todo es fantástico", sentenció.

Barcelona goleó a Mallorca en su primer partido | AP

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Sorpresa! Trump confirma sede y fecha para el sorteo del Mundial de 2026