¡Sorpresa! Trump confirma sede y fecha para el sorteo del Mundial de 2026

Se terminó la espera y las especulaciones en torno al tan anhelado sorteo de la próxima Copa del Mundo, pues después de los reportes que apuntaban a Las Vegas como la sede, finalmente se hizo oficial que la fiesta mundialista arranca en Washington D.C..
¡Washington, her we go!
Durante un evento emitido desde la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, junto con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dieron a conocer que el sorteo se llevará a cabo el próximo viernes 5 de diciembre, desde el Kennedy Center.
Ambos lideres se presentaron ante las cámaras, acompañados del galardón más importante del balompié, la Copa del Mundo.
El torneo de naciones más importante del planeta está a solo unos meses de arrancar, siendo el más grande en toda la historia y el primero que comparten la sede tres países (México, Canadá y Estados Unidos). Ante el anuncio, solo queda esperar a que se confirmen los 48 protagonistas de este magno evento.
