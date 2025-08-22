¡Sorpresa! Trump confirma sede y fecha para el sorteo del Mundial de 2026

Se terminó la espera y las especulaciones en torno al tan anhelado sorteo de la próxima Copa del Mundo, pues después de los reportes que apuntaban a Las Vegas como la sede, finalmente se hizo oficial que la fiesta mundialista arranca en Washington D.C..

Anuncio del sorteo para la Copa del Mundo 2026 | AP

¡Washington, her we go!

Durante un evento emitido desde la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, junto con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dieron a conocer que el sorteo se llevará a cabo el próximo viernes 5 de diciembre, desde el Kennedy Center.

Ambos lideres se presentaron ante las cámaras, acompañados del galardón más importante del balompié, la Copa del Mundo.

Anuncio oficial del sorteo del mundial | AP

El torneo de naciones más importante del planeta está a solo unos meses de arrancar, siendo el más grande en toda la historia y el primero que comparten la sede tres países (México, Canadá y Estados Unidos). Ante el anuncio, solo queda esperar a que se confirmen los 48 protagonistas de este magno evento.

Reunión de Trump con Infantino en la Casa Blanca | AP

