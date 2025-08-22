DT de Milan expresa confianza total en Santiago Giménez: 'Estoy muy contento con él'

Pese a la horda de rumores que lo colocaron en otros clubes, Santiago Giménez se mantiene firme en el Milan, todo por las declaraciones de su entrenador. Massimiliano Allegri habló en conferencia de prensa previo a su debut en Serie A, ante Cremonese.

"Estoy muy contento con la actitud de Santiago Giménez. Espero que pueda jugar todo el partido mañana por la noche, ya que empezó a entrenar el 5 de agosto", comentó Allegri en la rueda de prensa.

Los rumores de una mala relación

Todo comenzó por una serie de rumores desde el calcio, que argumentaron una supuesta mala relación entre el canterano de Cruz Azul y el estratega italiano. 'Santi' fue colocado en diversos clubes alrededor del viejo continente, sin embargo, el mensaje de Allegri desató la tranquilidad entre los aficionados rossoneros y los del mexicano.

Santiago ya tuvo actividad con Massimiliano como técnico, en un duelo amistoso en el que anotó un gol, y en la Coppa Italia, en la que dio una asistencia. La falta de arietes en el ataque del cuadro milanés, hacen que 'Chaquito' sea una de las opciones viables del club y el estratega.

Debut en Serie A

AC Milan tendrá su debut en la máxima categoría italiana tras su regular participación en la Coppa Italia. San Siro se vestirá de gala para recibir a todos los aficionados del Il Diavolo, quienes buscarán que el conjunto Rossonero salga adelante en su primer duelo ante el Cremonese.

