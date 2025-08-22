Levante vs Barcelona: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la Jornada 2 de LaLiga?

El FC Barcelona busca una mejor temporada que la 2024-2025, ya que no pudo acceder a la tan ansiada Final de UEFA Champions League en busca de 'la sexta'; sin embargo, el camino a poder mejorar comienza en LaLiga, torneo en el cual ya ganó en la primera fecha, por lo que ahora deberá enfrentar la segunda frente a Levante.

¿Cómo llegan ambos equipos a la segunda jornada de la campaña?

Levante viene de perder en su duelo inaugural de la presente campaña; su derrota fue como visitante en contra del Deportivo Alavés con un marcador de 2-1; el anotador del primer gol de la temporada para el equipo granota fue Jeremy Toljan, quien había conseguido el empate al minuto 68.

Con la derrota, Levante marcha en la parte baja de la tabla, específicamente en el lugar 14, así que si quiere evitar caer en puestos de descenso, tendrá que obtener un resultado favorecedor.

Por parte de Barcelona, en su primer partido se llevaron la victoria 0-3 en contra de Mallorca; en dicho duelo, la polémica se hizo presente debido a que el árbitro Jagoba Arrasate expulsó a dos jugadores rivales del equipo culé, por lo que la afición en redes sociales se quejó al respecto.

Barcelona es parte de los primeros dos lugares de la tabla, pues con la victoria por goleada en campo de Mallorca, la diferencia goleadora los deja en la parte alta; sin embargo, si los resultados de sus rivales de la parte alta de la tabla ganan, podrían complicar su estadía en zona de competencia europea.

¿Dónde ver el duelo de la segunda fecha de LaLiga?

Fecha : Sábado 23 de agosto

: Sábado 23 de agosto Estadio : Ciutat de València

: Ciutat de València Horario : 1:30 PM (tiempo del centro de México)

: 1:30 PM (tiempo del centro de México) Dónde ver: Sky Sports

