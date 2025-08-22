‘Llevo 14 años y siempre intento reinventarme’ Cholo Simeone de cara a su debut en LaLiga

Diego Pablo Simeone ‘El Cholo’, dio una conferencia de prensa donde se sincero con los medios acerca de su planeación de juego, asegurando que él siempre busca reinventarse pese a los años que ya lleva en el club.

Presentación del Atlético de Madrid para la temporada 2025 | @Atleti

‘Intento reinventarme siempre’

Durante la conferencia de prensa, Simeone, aseguró estar en un constante cambio, esto con el fin de favorecer al club, aunque también dijo que ya saben cómo son las cosas con él y eso estará ahí siempre.

‘No se si la palabra sea cambiar, la palabra es reinventarse, llevo 15 14 años acá e intento reinventarme siempre, creo que más allá de que tiene un monólogo, que aparece siempre en los momentos difíciles, la realidad es lo que es, no hace falta explicarlo”, declaró.

Cholo Simeone en el Wanda Metropolitano | @Atleti

La nueva temporada para el Atlético de Madrid pinta ser una de las más difíciles de los últimos años, pues aunque tiene un plantel competitivo, sus dos rivales principales (Real Madrid y Barcelona), lucen un escalón arriba.

Tras casi 15 año frente al club Colchonero, El Cholo ha conseguido dos títulos de liga, una Copa del Rey, dos Supercopas de España, dos Europa League, dos Supercopas de la UEFA y una Copa Intercontinental.

Renovación del Cholo Simeone | @Atleti

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡El orgullo de Londres! Chelsea derrota a West Ham en la Fecha 2 de Premier League