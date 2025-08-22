West Ham vs Chelsea EN VIVO Premier League Jornada 2

West Ham y Chelsea se verán las caras en la segunda fecha de la Premier League, en la que ambos clubes buscan su primera victoria de la temporada tras un inicio irregular.

Los Hammers cayeron por goleada de 3 a 0 ante Sunderland, una dura derrota para los dirigidos por Graham Potter que pone en duda la viabilidad del proyecto, por lo que el duelo ante los Blues será de vital importancia.

Por otro lado, los Blues empataron ante Crystal Palace, equipo que ha tenido un importante desarrollo en la última temporada al ganar FA Cup y Community Shield. Chelsea se ha colocado como uno de los favoritos al título tras sus recientes conquistas de Conference League y Mundial de Clubes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: "Si no lo asesoran bien, lo van a engañar": Hugo Sánchez advierte a Edson Álvarez de llegar a Turquía