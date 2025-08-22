¡El orgullo de Londres! Chelsea derrota a West Ham en la Fecha 2 de Premier League

Londres se pintó de azul y mostró porque el Chelsea es el actual Campeón del Mundo. El Orgullo de Londres se metió al Estadio Olímpico de Londres y dejó al West Ham con una goleada impresionante de 1-5.

El encuentro comenzó con una gran presión de los Hammers ante los Blues, por lo que la recompensa llegó al minuto 6. Estevao intentó hacer un pase de tacón que no llegó a destino de nadie, por lo que la recuperación del West Ham terminó en los pies de Lucas Paquetá, quien no se lo pensó dos veces y remató a portería. Robert Sánchez midió muy mal el balón.

Sin embargo, ese gol sirvió como un baldazo de agua fría para los de Enzo Maresca, pues adelantaron líneas y comenzaron a atacar por la banda izquierda. Dicho sector se convirtió en el favorito del Chelsea, y un gran centro de Pedro Neto terminó en una gran acción defensiva Diouf.

Tras esa jugada, un tiro de esquina al 15 regresó la paridad al marcador. Marc Cucurella peinó el balón desde el primer poste y dejó solo a Joao Pedro, que junto a Estevao y Pedro Neto fueron de los jugadores más activos del encuentro. Aquel gol solo marcó el inicio de una catástrofe del West Ham, pues aunque se acercó y le anularon un gol minutos después, el dominio fue azul.

Vendaval azul

Tras ese gol Pedro Neto anotó la ventaja del Chelsea en un gran remate de primera tras una disputa de balón en los linderos del área. Enzo Fernández se unió a la fiesta tras un gran jugada colectiva de Estevao, quien se mandó un gran pase entre líneas y mostró las fragilidades defensivas del equipo de Graham Potter.

El 1-3 parcial del Chelsea sobre el West Ham terminó por condicionar a los Hammmers, quienes con más ganas que futbol intentaron acercarse al arco de Sánchez. Paquetá intentó una chilena desde afuera del área al 39’, pero poco se pudo hacer en los últimos minutos del primer lapso.

Tragedia en Londres

Los primeros minutos del segundo tiempo comenzaron como una cáscara, Chelsea moviendo el balón de un lado a otro y los Hammers detrás de él. Enzo tuvo la oportunidad de ampliar el marcador al minuto 49, pero falló de manera estrepitosa y mandó su balón a las gradas.

Tras esa falla, Chelsea anotó otros dos goles desde la táctica fija, con complicidad del arquero del West Ham. El cuarto gol cayó por medio de Moisés Caicedo, quien aprovechó el error de Mads Hermansen con una mala salida. El portero danés volvió a cometer otra falla al minuto 58, para el gol de Trevoh Chalobah, primer gol de un jugador inglés en la actual campaña.

Tras ese vendaval del Chelsea, Enzo Maresca hizo algunas modificaciones y su equipo bajó las revoluciones. West Ham intentó llegar pero la contundencia nunca estuvo; la afición terminó por abandonar a los suyos y el resultado no se movió más.

