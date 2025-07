Marc Cucurella recuerda incómodo momento con Donald Trump en el Mundial de Clubes

Marc Cucurella, defensor del Chelsea y reciente campeón del Mundial de Clubes, recordó una anécdota insólita que involucró al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la entrega del trofeo. El futbolista español compartió los detalles de este momento durante una reciente entrevista.

Cucurella explicó que, según el protocolo establecido por la organización del torneo, Trump debía entregar el trofeo y retirarse antes de que los jugadores lo levantaran. Sin embargo, el presidente decidió quedarse en el podio, ignorando las indicaciones del propio Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

"A nosotros nos habían dicho que, como norma, Donald Trump vendría a entregarnos el trofeo y que no se podía levantar hasta que él se fuese", relató Cucurella para Jijantes FC, el canal dirigido por Gerard Romero.

Entregó el trofeo | MEXSPORT

La reacción del equipo: “Estábamos cagados”

El lateral izquierdo señaló que tanto él como sus compañeros no sabían cómo reaccionar ante la presencia persistente de Trump: "Estábamos todos ahí esperando a que él se fuese, pero el tío no se quería ir. Lo mirábamos y él decía: '¡Levantadlo, yo me quedo aquí y tal!'".

El propio Cucurella confesó que él no se atrevería a comentarle algo al mandatario estadounidense. "Y a ver quién le decía algo, ¿sabes? Yo estaba cagado", reveló entre risas el defensor español.

recordó el momento incómodo | MEXSPORT

Como era de esperarse, el momento se volvió viral en redes sociales. Ahora Cucurella reveló la reacción del equipo sobre el acto del presidente rompiendo el protocolo oficial, y apareciendo en las imágenes del alzamiento del trofeo por parte de Reece James.

Se quedó durante el festejo | MEXSPORT

