Estados Unidos será riguroso en la aprobación de visas para el Mundial 2026

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, aseguró que se examinarán de manera rigurosa las solicitudes de visado de los aficionados que deseen viajar al país para asistir al Mundial de 2026, que tendrá como sedes a México, Canadá y Estados Unidos.

AP

¿Qué dijo Trump sobre el proceso de visado para el Mundial 2026?

"Tenemos un proceso establecido que implementaremos para la aprobación de visas. Todos serán examinados a fondo, pero serán bienvenidos a este país", afirmó Noem desde el Despacho Oval, acompañada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El propio Trump adelantó que habrá diferencias en el acceso al país: "algunos países lo tendrían muy fácil" para ingresar, mientras que para otros sería "un poco más difícil". Durante el mismo acto, el mandatario anunció que el sorteo de grupos del torneo se celebrará el próximo 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington D.C.

AP

El Mundial 2026, donde Argentina defenderá la corona lograda en Qatar, se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Norteamérica. La final se jugará en el estadio MetLife, en las afueras de Nueva York, uno de los escenarios más imponentes del continente.

¿Afectarán las tensiones migratorias al Mundial 2026?

Sin embargo, la organización de la justa llega en medio de una fuerte tensión por la política migratoria estadounidense, con redadas masivas contra migrantes indocumentados y revisiones a más de 55 millones de visados válidos. Estas medidas han levantado dudas sobre la seguridad de los asistentes extranjeros y de los inmigrantes que ya viven en el país, aunque la FIFA ya minimizó en junio pasado el impacto de estas políticas sobre sus competiciones.

AP

También te puede interesar: Santi Giménez está listo para el debut del Milan en Serie A: "Va a ser una increíble temporada"

