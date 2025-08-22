Lionel Messi sigue sin recuperarse y se perderá duelo de MLS este fin de semana

Javier Mascherano, entrenador de Inter Miami, confirmó que Lionel Messi aún no está al cien por ciento físicamente, por lo que se perderá el partido de este fin de semana ante DC United.

En conferencia de prensa, el técnico argentino anunció que su compatriota no viajará a la capital norteamericana para continuar con su recuperación y así estar disponible para la Semifinal de la Leagues Cup que se jugará la próxima semana.

“Lionel Messi no va a viajar (para enfrentar a DC United). Va a descansar por todo lo que supone el viaje y por la importancia del juego del miércoles (semifinal de Leagues Cup)”, comentó.

AP

Los partidos que se ha perdido Messi

El ’10’ de la Selección Argentina tuvo que abandonar el partido de Leagues Cup contra Necaxa debido a una molestia muscular, la cual ocasionó que se perdiera dos encuentros más de la competencia.

En primera instancia, no pudo tener actividad contra Pumas en un duelo vital para avanzar de fase. Posteriormente, tampoco pudo jugar en los Cuartos de Final contra Tigres.

Además, se perdió el choque contra Orlando City correspondiente a la MLS.

AP

