Nuevo uniforme de Brasil para el Mundial 2026: filtran diseño inspirado en México 1970

En los últimos días comenzaron a circular imágenes y reportes sobre lo que sería el nuevo uniforme de la Selección de Brasil para el Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Según el portal especializado Footy Headlines, el diseño estaría inspirado en el mítico jersey que la Canarinha utilizó en el Mundial de México 1970, donde conquistó su tercer título con figuras como Pelé, Jairzinho, Gérson y Tostão.

Un homenaje a la gloria de 1970

El jersey respetaría los tradicionales colores amarillo, verde y azul, aunque en versiones ligeramente más claras, con el objetivo de rendir tributo a la camiseta que marcó época en el futbol mundial.

La inspiración llega justo cuando Brasil volverá a jugar en México y Estados Unidos, dos países en los que ya ha levantado la Copa del Mundo.

La Selección Brasileña es la única que ha disputado todas las ediciones de la Copa del Mundo desde 1930, acumulando 22 participaciones consecutivas.

Con cinco títulos (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002), Brasil sigue siendo la selección más ganadora de la historia. Su estilo, talento y pasión lo convierten en una potencia indiscutible dentro del futbol.

