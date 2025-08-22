Donald Trump recibe la Copa del Mundo en la Casa Blanca y 'amenaza' con no devolverla

Un nuevo capítulo de las apariciones de Donald Trump en los protocolos de la FIFA se ha vuelto a vivir este viernes 22 de agosto cuando Gianni Infantino 'le entregó' la Copa del Mundo al presidente norteamericano. El actual mandatario de los Estados Unidos 'amenazó' con no devolverla, protagonizando un momento un tanto incómodo.

Visita especial para Trump en La Casa Blanca | AP

Solo los ganadores tocan la Copa

Con motivo de dar algunos anuncios oficiales de cara a la Copa del Mundo de 2026, Donald Trump recibió la visita del presidente de la FIFA Gianni Infantino en La Casa Blanca. Entre los anuncios que estaban por darse estaba la fecha y sede del sorteo de la primera ronda.

A través de un acto meramente simbólico, Infantino se dirigió hacia Trump para explicarle quiénes son los únicos que están permitidos de poder tocar el trofeo del Mundial, para posteriormente 'darle permiso' de tocar también la presea.

“Trajimos esto, el trofeo de los ganadores. Este es el trofeo que recibe el campeón de la Copa Mundial de la FIFA. Sólo el presidente de la FIFA, presidentes de países y, por supuesto, los campeones, pueden tocarlo, porque es para ganadores, y como usted es un ganador, por supuesto que puede tocarlo”, mencionó el suizo.

El presidente de Estados Unidos se negaba a regresar el trofeo | AP

Trump se 'adueña' del trofeo

Después de que Donald Trump tomara el trofeo, sus palabras causaron un momento de incomodidad y risas al mismo tiempo, pues el presidente de Estados Unidos se negaba a regresar la Copa con 'su dueño'.

“¿Me lo puedo quedar? No lo vamos a devolver, no lo vamos a devolver, realmente es pesado. Queda muy bien en la pared de allá, lo pondremos justo debajo de Los Ángeles. Es hermoso, una pieza de oro hermosa”, mencionó de manera sacástica.

Cabe recalcar que recientemente una situación similar ya se había dado en el tiempo reciente, ya que en el Mundial de Clubes, cuando Chelsea se preparaba para hacer el festejo habitual en la ceremonia de premiación, Trump decidió no salir de la fotografía principal de los Blues, por lo que el festejo del primer campeón del mundo bajo el nuevo formato ha sido protagonizado también por la máxima autoridad de Estados Unidos.

🇺🇸 | Gianni Infantino a Donald Trump: “Solo los ganadores alzan este trofeo. El último fue Leo Messi. Y ahora usted, que es un ganador”. pic.twitter.com/j1AdjO0PSN — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 22, 2025

