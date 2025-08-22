Yerry Mina revela el drama que vivió en el Barcelona y ventila a Ernesto Valverde

Yerry Mina ha roto con el silencio después de su paso con el FC Barcelona en la temporada 2017-18 y en el que no pudo sobresalir en el equipo y en donde desde sus palabras se debió por una sencilla cuestión la falta de confianza de Enrique Valverde.
El colombiano habló en entrevista con Gazzetta dello Sport y aseguró que el entonces entrenador solo le dirigió la palabra en una ocasión en siete meses con el club
“Llegué y Valverde solo me habló el primer día. Durante siete meses, no me dirigió la palabra. A pesar de ganar la Liga y la Copa, jugué muy poco y me lesioné el pie tras una falta de Rakitic en un entrenamiento”, resaltó.
Ofertas que surgieron para salir
Yerry Mina reconoció que decidió salir del equipo pese al cariño: “Quería irme del Barcelona, aunque la afición me adoraba. Pero quería jugar. Mourinho, que estaba en el Manchester United, me llamó. Me dijo: ‘Si estás bien, jugarás’”.
“Pero tenía que recuperarme. Marco Silva me convenció para ir al Everton. Fueron cinco años estupendos, tuve a Ancelotti, un gran hombre. Empezamos bien, luego cinco de nosotros nos lesionamos. Pero la Premier Leagues es preciosa”, mencionó el colombiano.
Inicios complicados
Actualmente Yerry Mina es futbolista del Cagliari de la Serie A después de pasar por equipos como Everton y Fiorentina desde su salida en 2018 del FC Barcelona. Asimsimo recordó la dificultad en sus inicios: "Fui a muchísimas pruebas y me rechazaron. 'Estás flaco, eres malo'. Pero persistí. Un día. Mi tío, que era mi agente, me dijo: 'Ve al Deportivo Pasto'. Y gracias a Dios, lo logré. Me motivó ayudar a la familia".
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡SE OLVIDAN DE PIOVI! INTER MIAMI PESCA, FICHAJE ARGENTINO, EN NEWELL’S OLD BOYS