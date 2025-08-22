¡Los Hammers le lloran! Aficionados de West Ham lamentan salida de Edson Álvarez

West Ham sufrió una dura caída en la segunda fecha de la Premier League ante el Campeón del Mundo, Chelsea. Mientras los Hammers vivían una pesadilla en London Stadium, Edson Álvarez estaba en proceso de convertirse en nuevo futbolista de Fenerbahçe.

Aficionados de West Ham extrañan a Edson Álvarez

El mediocampista mexicano no fue uno de los elementos deseados por Graham Potter en West Ham, por lo que tuvo que buscar un nuevo equipo para continuar en ritmo, especialmente rumbo al Mundial 2026.

En redes sociales, algunos aficionados del club londinense dieron señales de extrañar al mexicano, con comentarios como "Se le extraña al 'Machín", "Pero los aficionados de West Ham decían que el problema era Edson Álvarez", escribieron los usuarios.

Las aspiraciones de esta temporada para los Hammers lucen que serán para mantenerse en media tabla, pues ya sufrieron dos derrotas con goleada, la primera ante el recién ascendido, Sunderland por 3 a 0.

El nuevo reto de Edson Álvarez junto a Mourinho

Por otro lado, Edson Álvarez emprenderá un nuevo reto en el futbol de Turquía y bajo el mando de uno de los entrenadores más respetados y aclamados, José Mourinho, quien ha tenido experiencia en los mejores clubes de Europa.

