Real Madrid cerró la actividad en el Estadio Carlos Tartiere… más de 20 años la inaugurará

El Estadio Carlos Tartiere tendrá su primer partido de LaLiga tras más de 20 años en categorías inferiores. La casa del Real Oviedo se vestirá de lujo para recibir al Real Madrid, club con el que también jugó su último partido en Primera División en casa, el 10 de junio de 2001, con un empate a un gol.

Aquella penúltima jornada del balompié ibérico llegó con dos factores claves: el conjunto merengue ya siendo Campeón -el primer título en la era de Florentino Pérez- y el intento de salvación del Real Oviedo. En ese entonces, el conjunto Carbayones se encontró fuera de las posiciones de descenso, en la promoción, pero aquel empate y una derrota con combinación de resultados lo condenaron a más de 20 años en el averno de la Segunda División.

Acciones de dicho juego

Los oviedistas abarrotaron el Carlos Tartiere con ganas de salir avante ante el Real Madrid Campeón de LaLiga, por lo que antes del partido, los jugadores del Oviedo realizaron un pasillo a los merengues. Ya en el trámite del encuentro, los locales se adelantaron con un gol de Jaime Fernández, quien también anotó ante Barcelona una jornada anterior y alimentó el sueño de la permanencia.

Sin embargo, el futbol como en la vida, la lógica imperó y terminó por condenar a los locales. Un gol de Santiago Solari casi 15 minutos después, y una expulsión a Oliverio 'Oli' Álvarez antes del descanso, terminó por ser el factor diferencial. El Real Oviedo atacó, pero no pudo volver a la ventaja, por lo que su destino se selló en la última jornada, cuando perdió ante Mallorca y el Zaragoza -su rival directo por la salvación- empató ante el Celta de Vigo.

A romper la maldición

Por su parte, Xabi Alonso y su Real Madrid buscarán romper una racha negativa en el Estadio Carlos Tartiere, ya que no han podido ganar en sus últimas cuatro visitas. Su última victoria fue con Fabio Capello en los controles del cuadro merengue, con un apretado 2-3, con todo y un hombre menos para los del Real Oviedo.

