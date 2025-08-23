Xabi Alonso no confirma titularidad de Mastantuono pese a tener minutos en su debut con Real Madrid

Franco Mastantuono ha sido una de las grandes revelaciones del balompié mundial, y aún más tras su llegada al Real Madrid. El joven argentino jugó sus primeros minutos en LaLiga, lo que ocasionó el revuelo por parte de los fanáticos merengues para verlo más seguido, sin embargo, Xabi Alonso habló en conferencia de prensa y no confirmó su titularidad ante Real Oviedo.

"Cualquier futbolista que esté en la convocatoria puede jugar", comentó el estratega vasco, aunque también profundizó en su multifuncionalidad como jugador. "Puede jugar tanto en la última línea como de enganche. En River jugó muchas veces de 10. Tiene la calidad de jugar en las dos. Tiene esa movilidad, esa capacidad de asociación con los que tiene alrededor".

La polémica del nombre

El nombre de Mastantuono ha sido asociado con el dictador y caudillo español, Francisco Franco. Ante un tema tan delicado para el pueblo español y el jugador, Alonso también tuvo palabras, en las que él sólo se centra en lo que sucede dentro del terreno de juego.

"No he hablado, pero yo me centro en el jugador y le veo bien a Franco, está teniendo una buena relación con los compañeros y parece que lleva más tiempo del que lleva. Yo le veo con una sonrisa", agregó Alonso.

Reencuentro con un viejo conocido

Al terminar su rueda de prensa, Xabi Alonso dedicó unas palabras a Santi Cazorla, una de las grandes figuras del Real Oviedo. Ambos ibéricos compartieron vestuario en más de una ocasión, todo con la Selección Española.

"No he hablado, porque he estado más centrado en el juego, en nosotros. Con él tengo un recuerdo espectacular, como jugador y compañero. En la Eurocopa de 2008 toda la gente que estuvimos hizo un gran vestuario. Se ve el cariño que le tiene la gente y luego futbolísticamente es un jugador excepcional. Muy contento por todo lo que ha hecho, ha vuelto a su casa y que disfrute de ser un referente en Oviedo", sentenció Xabi.

