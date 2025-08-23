Cristiano Ronaldo y su sequía de títulos en Arabia Saudita con Al-Nassr

Cristiano Ronaldo y Al-Nassr perdieron un título más, ahora ante Al-Ahli en la Supercopa de Arabia Saudita. El astro lusitano se ha caracterizado en toda su carrera por sus vitrinas llenas y su gran palmarés, pero en su aventura por suelo árabe todo ha sido diferente.

En sus casi tres años en Arabia Saudita, ‘El Bicho’ ha dejado escapar un total de 13 títulos con Al-Nassr. Entre esos trofeos, Ronaldo y su equipo perdieron una cantidad de tres finales, siendo la más reciente la Supercopa de este año.

Sus títulos que perdió

Liga de Arabia Saudita 2022/23

Liga de Arabia Saudita 2023/24

Liga de Arabia Saudita 2024/25

Copa del Rey 2022/23

Copa del Rey 2023/24

Copa del Rey 2024/25

Supercopa 2022

Supercopa 2023

Supercopa 2024

Supercopa 2025

Champions Asiática 2023/24

Champions Asiática 2024/25

El trofeo que ganó

En 2023, Cristiano Ronaldo levantó el trofeo del Campeonato de Clubes Árabes, aunque no es avalado por la FIFA. La competencia no es de carácter oficial ya que es organizada por la Unión de Asociaciones de Futbol Árabes, organismo regional de Asia.

