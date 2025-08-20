Jorge Jesus critica a Portugal por no valorar a Cristiano Ronaldo: 'Es el mejor del mundo'

El técnico portugués Jorge Jesus, actual entrenador del Al-Nassr, lanzó un fuerte mensaje sobre la manera en que Cristiano Ronaldo es percibido en su país natal. Tras conseguir el pase a la Final de la Supercopa de Arabia Saudita, el estratega lamentó que en Portugal no se reconozca la magnitud de la carrera del capitán lusitano, a diferencia de lo que ocurre en el resto del mundo.

“Ronaldo es un jugador legendario. Es soberbio. Es completamente diferente a cualquier otro jugador en cuanto a su rendimiento en el campo y es un profesional. Como entrenador, conozco todas esas características. Es el mejor del mundo. Así que no tengo ninguna duda, ni nadie duda, de que Cristiano es el mejor del mundo”, señaló Jorge Jesus.

Considera que es el mejor del mundo | MEXSPORT

No es valorado en Portugal

El técnico, que vive su primera experiencia dirigiendo a CR7, destacó sentirse orgulloso de tener la oportunidad de entrenarlo, aunque lamentó que los portugueses no valoren lo suficiente a su máximo referente deportivo:

“En Portugal, desconocemos el valor de Ronaldo a nivel mundial. No lo apreciamos realmente. Como portugués, estoy muy orgulloso de ser el entrenador de Ronaldo, sobre todo porque es un profesional”, añadió el entrenador del Al-Nassr.

No valoran su importancia | MEXSPORT

Cristiano Ronaldo busca su primer título con Al-Nassr

Con la final de la Supercopa de Arabia Saudita 2025 en puerta, Jorge Jesus expresó plena confianza en que Cristiano Ronaldo será clave para conquistar el primer trofeo de la temporada. El próximo sábado 23 de agosto, el Al-Nassr enfrentará al Al-Ahli, en lo que podría significar el primer título oficial de CR7 con el club saudí desde su llegada en 2023.

“No tengo ninguna duda de que está aquí para ayudar al Al-Nassr a ganar títulos, ese es nuestro principal objetivo para esta temporada”, afirmó el estratega luso.

Busca que sean campeones | AP

