¡Histórico! Fábio se convertirse en el futbolista con más presencias en la historia

El histórico portero brasileño Fábio hizo historia este miércoles al convertirse en el jugador con más partidos disputados en la historia del futbol mundial. El pasado fin de semana, igualó la marca del inglés Peter Shilton, de 1390 compromisos oficiales, sin embargo, este miércoles pasó esta marca.

El empate con Shilton llegó en la victoria de Fluminense por 2-1 frente a Fortaleza en el Maracaná, por la fecha 20 del Brasileirao. A los 44 años —cumplirá 45 el próximo 30 de septiembre—, el guardameta nacido en Nobres alcanzó la legendaria que había quedado registrada por Guinness World Records tras su retiro en 1997 con Leyton Orient.

Superó la marca histórica

Ahora, este martes 19 de agosto superó la marca histórica en el partido ante América de Cali de la Vuelta de los Octavos de Final de la Copa Sudamerican., Fábio disputó los 90 minutos en la victorias de 2-0 (4-1 global) quedándose en soledad en la cima del ranking, con 1391 partidos profesionales.

Ahora el brasileño apunta a seguir extendiendo esta histórica marca pues, el Flu, aún tiene 20 partidos de Liga por disputar, así como los encuentros de Copa Sudamericana. En caso de retirarse a final de temporada apunta sumar una marca de más de 1400 partidos jugados.

Una carrera inagotable

El desglose de la carrera de Fábio da cuenta de su vigencia:

Cruzeiro : 976 partidos (2005-2021)

Fluminense : 235 partidos (2022-2025)*

Vasco da Gama : 150 partidos (2000-2004)

União Bandeirante: 30 partidos (1997)

*aún en activo

A lo largo de casi tres décadas, levantó 27 trofeos, entre ellos tres títulos del Brasileirao, tres Copas de Brasil, una Copa Libertadores, una Recopa Sudamericana y la Copa América 2004 con la selección de Brasil.

Cristiano Ronaldo podría alcanzarlo

Si bien el récord está a punto de cambiar de manos, hay otro nombre que aparece en la conversación: Cristiano Ronaldo. El portugués acumula 1282 partidos oficiales y se mantiene activo en la élite, por lo que no es descabellado pensar que, si prolonga su carrera un par de temporadas más, pueda acercarse a la cifra de Fábio.

El astro luso es el único futbolista en actividad dentro del podio histórico, lo que abre la puerta a un eventual mano a mano generacional por la cima del ranking.

