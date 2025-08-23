Edson Álvarez: ¿Cuando podría debutar el mexicano en Fenerbahçe?

El mediocampista mexicano, Edson Álvarez fue presentado oficialmente por el equipo turco, Fenerbahçe luego de su etapa por la Premier League con West Ham. El 'Machín' utilizará el número 11 en este nuevo reto en su carrera.

Una de las dudas que surgieron de inmediato fue sobre la fecha de su debut en el equipo dirigido por José Mourinho. Se espera que el mexicano se ponga a las órdenes del entrenador portugués lo más pronto posible.

Esta es la fecha del posible debut de Edson Álvarez en Fenerbahçe

El mexicano podría debutar el domingo 31 de agosto, cuando Fenerbahçe se enfrente a Gençlerbirliği en duelo correspondiente a la Superliga de Turquía y luego de que se vean las caras con Benfica en el Playoff de la Champions League.

Edson Álvarez vivió momentos complicados en sus últimos meses con West Ham, ya que el entrenador, Graham Potter no le dio la confianza de ser titular y darle continuidad en la presente temporada.

Mourinho y la confianza a Álvarez

Ahora, con la confianza de Mourinho y el respaldo de la afición turca, Álvarez tendrá la oportunidad de relanzar su carrera en el futbol europeo y demostrar por qué es considerado uno de los referentes de la Selección Mexicana.

