Cristiano Ronaldo y Al-Nassr pierden la Supercopa de Arabia Saudita

Y una vez más, Cristiano Ronaldo no pudo levantar un título en territorio árabe con Al-Nassr. Los Caballeros de Najd empataron en los 90 minutos ante Al-Ahli, pero 'El Comandante' y los suyos terminaron por perder la Supercopa de Arabia Saudita en la tanda de penales.

En el transcurso del partido los goles empezaron a caer antes de finalizar el primer tiempo. Fue el mismo Cristiano Ronaldo quien abrió el marcador, con un potente tiro de penal al centro de la portería de Édouard Mendy, al minuto 41.

Sin embargo, el conjunto del Al-Ahli empató el marcador en el agregado del primer lapso, con un golazo de Franck Kessié. El marfileño recibió el balón en los linderos del área grande, y con una colocación precisa, mandó el balón a la esquina del arco defendido por Bento.

Acciones del juego | @AlNassrFC|

Segunda mitad con la misma tónica

Al igual que en el primer lapso, los goles cayeron cuando el partido entró al ocaso. De nueva cuenta, Al-Nassr puso pie en el acelerador y por Marcelo Brozović se pusieron en ventaja al 81’.

Pero menos de 10 minutos después, al minuto 89, Roger Ibáñez da Silva empató de manera definitiva el tiempo regular. El brasileño remató tras una muy mala salida de Bento en un tiro de esquina, por lo que quedó completamente solo.

Los ganadores | @ALAHLI_FC|

Los penales

En la tanda de penales por el título, ambos se fueron perfecto, hasta el cuarto tiro del Al-Nassr. Abdullah Al-Khaibari anunció mucho su disparo y terminó por ser atajado por Mendy; Wenderson Galeno sentenció la tanda.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿SE VA DEL REAL MADRID? XABI ALONSO SOBRE LA SITUACIÓN DE RODRYGO: "HABLÉ CON ÉL"