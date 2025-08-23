Bayer Leverkusen sufre remontada ante Hoffenheim en el debut de ten Hag en Bundesliga

La era de Erik ten Hag en Bayer Leverkusen arrancó de manera negativa en la Bundesliga, con una derrota de 1-2 ante Hoffenheim. Las aspirinas sufrieron su primer gran tropiezo en la temporada al ser remontados.

Quansah dedica gol a Diogo Jota

Jarell Quansah, procedente de Liverpool, hizo su debut en Bundesliga con anotación y fue el encargado de adelantar a Bayer Leverkusen al minuto 6. Su festejo fue dedicado a quien fue su compañero en los Reds, Diogo Jota.

Pese a irse adelante en el marcador rápidamente, Hoffeinheim igualó las cosas al 25', con el tanto de Fisnik Asllani. El equipo visitante creció en confianza, mientras que las aspirinas mantuvieron el control de la posesión.

Hoffenheim remonta a Leverkusen

Tim Lemperie anotó el segundo gol que sentenció el partido al minuto 52. Aunque los de ten Hag intentaron reaccionar, no fue suficiente para llevarse por lo menos un punto en esta nueva era con el neerlandés y sin figuras como Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, entre otros.

Mal inicio para el proyecto de Erik ten Hag en Bundesliga con la derrota ante Hoffenheim. El equipo Campeón de Alemania en la temporada 2023-24 tendrá la oportunidad de tomar un camino positivo ante Werder Bremen.

