Independiente publica polémico video culpando a la afición chilena por la violencia en Avellaneda

El Club Atlético Independiente encendió la polémica luego de difundir un video en sus redes sociales en el que responsabiliza a los aficionados de Universidad de Chile por los violentos incidentes ocurridos el pasado miércoles 20 de agosto en el Estadio Libertadores de América.

|

En la grabación, el club de Avellaneda asegura que los disturbios comenzaron por provocaciones de la parcialidad visitante y que los hechos se “multiplicaron” minutos después, desencadenando una de las peleas más graves en la historia reciente del fútbol sudamericano.

“Los incidentes comenzaron cuando la parcialidad de la Universidad de Chile sembró la violencia que luego de multiplicó… el estadio fue atacado con una brutalidad sin precedentes”, dice el relato del video.

El 20 de agosto quedará como una de las jornadas más tristes del fútbol argentino y sudamericano.



Pero será una oportunidad, para que de acá en adelante, ningún hincha argentino, sin importar su camiseta, vuelva a quedar a merced de los violentos.#TodosJuntos #TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/4pHkeLJTRj — C. A. Independiente (@Independiente) August 23, 2025

El material audiovisual también señala a los hinchas chilenos y describe a la afición de Independiente como víctima de lo ocurrido.

“Los desmanes de un ataque cobarde y planificado nunca se frenaron, Independiente quedó solo”, menciona el video. |

Críticas a Independiente en redes

El video publicado por el club argentino culpando a los aficionados de la Universidad de Chile no fue bien recibido en redes sociales, donde aficionados al fútbol de todo el continente mostraron su descontento con Independiente por intentar lavarse las manos.

Independiente promete expulsar a socios violentos

Pese a la polémica, Independiente aseguró que trabaja de la mano con las autoridades para identificar a los agresores argentinos y tomar cartas en el asunto, con el objetivo de expulsarlos de por vida del estadio. Sin embargo, la institución mantiene su postura de que todo fue una respuesta a las provocaciones chilenas.

“Responder con la misma moneda no puede ser una opción, por eso nos estamos encargando de identificar a estos delincuentes que se esconden detrás de un escudo, para expulsarlos como socios”, expresa el video.

|