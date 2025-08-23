Independiente vs Platense: partido suspendido por pedido de APREVIDE en la Liga Profesional

La Liga de Futbol Profesional informó este sábado que el partido entre Independiente y Platense, correspondiente a la Fecha 6 del torneo local, quedó oficialmente suspendido por pedido de APREVIDE. El encuentro estaba pactado para el domingo 24 de agosto en el Estadio Libertadores de América.

AP

¿Por qué se suspendió el Independiente vs Platense?

La decisión llega después de la trágica noche en la que el duelo entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana tuvo que cancelarse debido a los graves incidentes en las tribunas. Por esa razón, el organismo de seguridad determinó que el Rojo tampoco dispute su compromiso del fin de semana frente al Calamar.

Horas antes, el propio club había comunicado en redes sociales que el estadio había recibido una “clausura y suspensión preventiva”, lo que imposibilitaba disputar el choque contra el último campeón del futbol argentino. Posteriormente, la Liga confirmó la postergación definitiva del encuentro.

AP

¿Cuándo se jugará el Independiente vs Platense?

Hasta el momento no se conoce la nueva fecha en la que se llevará a cabo este partido. La organización del torneo detalló que la reprogramación será informada próximamente, una vez que se definan las condiciones de seguridad para que pueda disputarse con normalidad.

Tras la confirmación, Independiente emitió un comunicado en el que señaló que aceptaba la petición de APREVIDE, con el objetivo de que el partido ante Platense se juegue “con público, en nuestra cancha y en la fecha que la justicia disponga”.

AP

También te puede interesar: ¡Nuevo 10 con los Gunners! Eberechi Eze firma con Arsenal