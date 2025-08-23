¡Oficial! Giovanni Reyna se va del Dortmund y llega a Borussia Mönchengladbach

El mediocampista estadounidense, Giovanni Reyna se va de Borussia Dortmund con destino a Borussia Mönchengladbach. Así lo confirmaron ambos clubes este sábado a través de sus plataformas oficiales.

MEXSPORT

Borussia Dortmund se despide de Gio Reyna

En redes sociales, Borussia Dortmund escribió una despedida al estadounidense, en el que le desean éxito en esta nueva etapa de su carrera. La afición reaccionó con tristeza a la noticia, pues Reyna era de su agrado.

"El mediocampista Gio Reyna ha completado su traspaso al rival de la liga, Borussia Mönchengladbach, con efecto inmediato. ¡Te deseamos lo mejor en tu próximo capítulo, Gio!", escribió Dortmund.

MEXSPORT

Así fue el paso de Gio Reyna en Borussia Dortmund

En su paso por Borussia Dortmund, Reyna disputó 147 partidos, en los que anotó 19 goles y sirvió 18 asistencias. Cabe señalar que estuvo a préstamo con Nottingham Forest durante la segunda mitad de la temporada 2023-24.

Con 22 años, Reyna afronta un nuevo reto en la Bundesliga, donde buscará consolidarse como pieza clave del Mönchengladbac y mantener su proyección internacional con la Selección de Estados Unidos.

MEXSPORT

También te puede interesar: Edson Álvarez: ¿Cuando podría debutar el mexicano en Fenerbahçe?

