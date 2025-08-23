Bournemouth consigue sus primeros tres puntos en Premier League ante Wolverhampton

Aunque en el inició del juego se pensó que iba a ser de muchas anotaciones, la realidad fue distinta. Bournemouth derrotó por la mínima a Wolverhampton en Vitality Stadium, en un encuentro marcado por la falta de contundencia a la ofensiva de las Cerezas y los problemas defensivos de los Lobos.

Marcus Tavernier abrió el marcador apenas al minuto 4, en una jugada que tuvo una complicidad por la defensiva de la parte baja de los Wolves. Una mala salida y un desvío de Emmanuel Agbadou, terminó por ser el primer y único tanto del encuentro.

Tras el gol el partido se rompió, pero fueron los del Bournemouth quienes tuvieron las ocasiones más claras. Antoine Semenyo reventó el travesaño al minuto 10, por lo que las sensaciones de peligro siempre estuvieron en los tres palos de José Sá.

Acciones del juego | @afcbournemouth|

Segundo tiempo lleno de incertidumbre

Aunque la segunda mitad comenzó con la intensidad de la primera, ninguno de los dos equipos generó mucho. Sin embargo, la desgracia invadió al Wolverhampton, quien se quedó con uno menos tras la expulsión de Toti al 49’.

Pese a la expulsión, el equipo de los Wolves no se cayó y generó un poco de peligro, todo gracias al poco interés que le dio Bournemouth al compromiso. Tras un par de aproximaciones, en la que solo una incómodo a Đorđe Petrović, el partido terminó con los primeros tres puntos de las Cerezas en Premier League.

Acciones del juego | @afcbournemouth|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRISTIANO RONALDO Y SU SEQUÍA DE TÍTULOS EN ARABIA SAUDITA CON AL-NASSR