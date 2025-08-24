Edson Álvarez lanza emotivo mensaje al West Ham tras fichaje con Fenerbahce

Luego de días de rumores con Edson Álvarez finalmente se concretó su traspaso al Fenerbahce de José Mourinho, el mexicano llega cedido por el West Ham con opción a compra al final de la temporada.

Su salida se dio de manera inesperada cuando todo parecía que se mantendría con los ‘Hammers’ en la Premier League; sin embargo, decidió cambiar de aires y ante esto lanzó un emotivo mensaje despedida hacia al equipo de la Premier League.

Edson Álvarez l X:WestHam

Fue a través de redes sociales, en una historia de Instagram concretamente, que mostró su agradecimiento: “Quiero desearle al West Ham la mejor de las suertes esta temporada. A los aficionados, gracias por su increíble apoyo y pasión”.

Afición triste

Cabe mencionar, que con la confirmación de su salida la afición de los ‘Hammers’ lamentó su partida debido a que muchos resaltan que el club extrañara al jugador a lo largo de la temporada.

West Ham l X:WestHam

Números con West Ham

Edson Álvarez deja al West Ham United con una marca de 73 juegos disputados en todas las competencias desde su llegada a mediados de 2023 procedente del Ajax con dos goles y tres asistencias.

Cabe mencionar, que con su llegada al Fenerbahce, ‘El Machín’ se convierte en el primer mexicano que será dirigido por José Mourinho, uno de los técnicos más mediáticos y polémicos del futbol europeo con pasado en Real Madrid.

Álvarez l X:WestHam

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿REGRESA A ESPAÑA? RUMORES COLOCAN A JULIÁN ARAUJO EN SEVILLA