José Mourinho sobre el debut de Edson Álvarez: “No está en condiciones para entrar a la convocatoria”

Edson Álvarez ya fue anunciado de forma oficial como nuevo jugador del Fenerbahce; sin embargo, tendrá que esperar para hacer su debut después del reciente traspaso proveniente del West Ham United de la Premier League.

José Mourinho recalcó previo al juego ante Kocaelispor que no se encuentra todavía en condiciones de hacer su debut por lo que buscará el momento idóneo para tener sus primeros minutos en Turquía.

Edson Álvarez l X:Fenerbahce

“No tiene sentido hablar de esto, porque de todas formas, Edson (Álvarez) no está en condiciones de estar en la convocatoria”, dijo el estratega en entrevista con Bein Sports Turquía.

Edson Álvarez se integrará a la brevedad con el equipo para trabajar juntos de cara al próximo encuentro para al menos ser tomado en cuenta por el portugués para tomar ritmo al juego que suele desplegar el equipo de Mourinho.

Victoria del Fenerbahce

Finalmente, Fenerbahce disputó su juego ante Kocaelispor en casa y se terminó quedando con la victoria de 3-1; los goles fueron obra de Skriniar, Archie Brown y Anderson Talisca. Mientras tanto, Bruno Petkovic le puso número a la visita.

Fenerbahce l X:Fenerbahce

Próximo juego

El próximo encuentro para el Fenerbahce será en la Vuelta de los Play-offs de la Champions League ante Benfica, el conjunto turco visitará el Estadio da Luz en un cotejo que terminó 2-2 en la Ida.

Fenerbahce l X:Fenerbahce

