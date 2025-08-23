Barcelona viene de atrás y derrota a Levante con agónico autogol en LaLiga

LaLiga comenzó su actividad sabatina, siendo el actual Campeón uno de los máximos atractivos a seguir. Barcelona derrotó al Levante en un gran partido en el Estadio Ciutat de València, casa de los Granotas, con un resultado final de 2-3.

Los aficionados al Levante -y otros más- quedaron sorprendidos por el gran accionar de su equipo en los primeros minutos, que pese a la superioridad del Barça se pusieron en ventaja. Lamine Yamal perdió un balón y los Granotas hicieron una gran jugada ofensiva que terminó en un golazo de Iván Romero.

Los de Hansi Flick continuaron su ataque incesante, pero de nueva cuenta el Levante logró anotar uno más para su causa. Un disparo pegó en la mano de Balde, por lo que el VAR tuvo que intervenir y terminó marcando la pena máxima al 45+6. José Luis Morales tomó el balón y lo mandó al fondo de la red, con la ventaja parcial de 2.0.

Segunda mitad y vendaval catalán

En el segundo tiempo, el conjunto del Barcelona regresó a su estilo ofensivo y lleno de vértigo, por lo que la recompensa llegó muy pronto. Una obra de arte fue lo que dibujó Pedri al 49’, para descontar en el marcador, quien con un tiro desde fuera del área mandó el balón a la horquilla.

Tras ese gol, el Barça volvió al ataque y sólo tres minutos después del tanto del mediocampista español, Ferrán Torres apareció para empatar todo. 'El Tiburón' remató de primera cerca del área chica, tras un gran centro desde el córner por parte de Raphinha.

El cuadro de Flick continuó atacando a diestra y siniestra, pero la portería se hizo cada vez más pequeña y el gol de la remontada comenzó a alejarse. Sin embargo, fue el joven maravilla del cuadro catalán quien abrió el camino, y en una jugada individual mandó un centro a la olla que terminó por ser empujado por Unai Elgezabal, defensor del Levante.

