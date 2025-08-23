¡Histórico! Johan Vásquez se convirtió en el cuarto mexicano en ser capitán principal en Europa

El defensa sonorense Johan Vásquez se unió a la lista selecta de futbolistas mexicanos que han portado el gafete de capitán principal -él con Genoa- en un club europeo, consolidando así su liderazgo en el futbol internacional.

El logro de Johan Vásquez

Johan, actualmente en el futbol italiano, fue nombrado capitán de su equipo, un reconocimiento que destaca no solo su nivel futbolístico, sino también su capacidad de liderazgo dentro y fuera de la cancha. Con este nombramiento, entra en un grupo reducido de jugadores nacionales que han tenido este privilegio en Europa.

Johan en Italia | @johan_pipe|

Los otros mexicanos que han sido capitanes en Europa

Antes de Vásquez, únicamente tres futbolistas mexicanos habían recibido esta distinción en clubes europeos:

Rafael Márquez – Capitán en el Hellas Verona (Italia), además de ser histórico con el Barcelona.

Andrés Guardado – Referente en el Real Betis (España) y también líder en el PSV Eindhoven (Países Bajos).

Héctor Herrera – Capitán del Porto (Portugal), donde levantó títulos y marcó época.

Un nuevo capítulo para el futbol mexicano

La presencia de Johan Vásquez como capitán en Europa confirma la proyección y madurez que ha alcanzado en su carrera. Este logro no solo lo coloca en la élite de los futbolistas mexicanos en el extranjero, sino que también inspira a nuevas generaciones a seguir su camino hacia el futbol europeo.

