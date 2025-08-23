Atlético de Madrid no puede con Elche y deja ir puntos en casa

Atlético de Madrid no tuvo una buena presentación en casa y apenas logró empatar 1-1 ante el recién ascendido, Elche.

Los Colchoneros se fueron al frente en los primeros minutos del partido gracias una buena conexión entre David Hancko y Alexander Sorloth, quien definió con un tiro cruzado ante la salida del portero.

El propio delantero sueco tuvo la oportunidad de aumentar la ventaja tan solo unos instantes después, pero el tiro fue deficiente y no logró superar al arquero.

Al 15', la falta de contundencia le pesó a los madrileños y Rafa Mir consumó la igualada gracias a un efectivo contragolpe.

Rafa Mir celebra el gol del empate | X: @elchecf

Aunque Atlético de Madrid buscó y presionó, fue notoria la falta de ideas en ofensiva y dejó ir dos puntos en casa. La afición hizo notar su molestia y se escuchó una gran ola de abucheos al finalizar el encuentro.

Con este resultado, los dirigidos por Simeone solo suman una unidad tras dos jornadas, recordando que la semana pasada cayeron 2-1 en su visita al Espanyol.

