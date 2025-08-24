¿Rumbo a Betis? Dani Ceballos manda misterioso mensaje tras partido de Real Madrid

Siete minutos de juego y la despedida comienza. El adiós de Dani Ceballos y Real Madrid parece una realidad y después del partido de este domingo contra Real Oviedo, el mediocampista mandó un mensaje en redes sociales que parece confirmar su traspaso.

Desde hace semanas, circulan rumores de que Ceballos se marchará de regreso a Real Betis. Lo anterior por la apuesta de Xabi Alonso a Brahim Díaz, lo que reduciría el protagonismo del utrerano. De hecho, los últimos rumores apuntaron a que el propio Dani veía con buenos ojos volver con los verdiblancos, quienes lo vieron nacer como jugador.

Ceballos se perfila para dejar a los Merengues | X: @DaniCeballos46

Salida inminente rumbo a Betis

Ceballos llegó a Real Madrid en 2017 y aunque en 2019 se fue en cesión a Arsenal, regresó en 2021. Dos años más tarde, en 2023, como pieza importante con Carlo Ancelotti, renovó contrato hasta 2027.

Sin embargo, dadas las actuales circunstancias y la pérdida de minutos, el jugador ve con buenos ojos salir. Pero el problema es que Real Madrid y Real Betis no se han puesto de acuerdo en la tarifa de transferencia, ya que el conjunto blanco esperaría recibir alrededor de 20 millones de euros, según Mundo Deportivo.

Ceballos llegó a Madrid en 2017 | X: @realmadrid

¿Despedida de Dani Ceballos?

En este contexto, luego de sumar apenas un minuto en el primer partido de LaLiga 2025-26, Ceballos disputó solo siete minutos en el juego de este domingo contra Real Oviedo. Tras eso, el futbolista subió en su perfil de Instagram una ‘storie’ en la que sale él y añade "last dance".

Con ese comentario provocaron todo tipo de especulación y la mayor parte de la afición merengue lo ha entendido como una despedida y un adelanto de su trapaso al Betis. El mercado de fichajes en España cierra el próximo lunes 1° de septiembre, por lo que queda poco más de una semana para que los equipos lleguen a un acuerdo.

Así fue el mensaje de Ceballos por medio de redes sociales | CAPTURA