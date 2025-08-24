Real Madrid vence al Real Oviedo con doblete de Kylian Mbappé

Este domingo, en la jornada 2 de LaLiga, el Real Madrid volvió al Carlos Tartiere para enfrentar al Real Oviedo, equipo que vuelve a la Primera división del futbol ibérico después de dos décadas de ausencia.

El equipo merengue, que salió con Rodrygo Goes y Franco Matantuono como titulares, fue un vendaval para los dirigidos por Veljko Paunovic, quienes no encontraron salida ni respuesta a los tempraneros embates del conjunto merengue.

A pesar de la insistencia, el equipo de Xabi Alonso no pudo marcar en los primeros minutos del encuentro, incluso hay una jugada dudosa donde, tras una incursión al área de Franco Mastantuono, el argentino cae dentro del área del Oviedo, aunque el árbitro no marcó la pena máxima.

El primer gol de Real Madrid cayó el minuto 37 cuando, en una recuperación de Aurelien Tchouameni, Arda Güler encontró a Mbappé para poder abrir el electrónico, gol con el que se iban los equipos al descanso.

Real Madrid, que no hizo cambios para la segunda mitad, siguió presionando, aunque sin poder hacer efectivo el dominio sobre el Oviedo, hasta que Mbappé, a pase de Vinicius, logró marcar su doblete a los 83 del encuentro.

En el agregado, ya sin Mastantuono y sin Mbappé en el campo, Vinicius Jr logró romper su sequía de más de 10 meses sin anotar fuera del Santiago Bernabéu para poner cifras definitivas y darle el triunfo al cuadro merengue.

