Juventus derrota a Parma en su debut en Serie A de la mano de Kenan Yıldız

La Serie A comenzó y con ello el intento de resurrección de la Juventus tras la irregular campaña anterior. El conjunto Bianconeri derrotó al Parma 2-0 en su debut en Juventus Stadium, aunque la contundencia dejó mucho que desear entre todos los aficionados al conjunto de Turín.

El comienzo del partido tuvo ocasiones para ambos lados, siendo el cuadro local el primero en atacar y poner en aprietos a Zion Suzuki al minuto tres. Sin embargo, Los Cruzados también intentaron competir y un disparo cruzado Mathias Løvik dejó suspirando a todos los asistentes al Juventus Stadium.

Acciones del juego | AP|

Los de la Vecchia Signora atacaron con todo en el primer lapso, pero con distintas fallas dejaron con vida a los de la ciudad de Emilia-Romagna. El que tuvo una de las jugadas más peligrosas fue el nuevo refuerzo de la Juventus, Jonathan David, quien remató de manera desviada pero cerca del palo derecho al 16’.

En los últimos minutos del primer tiempo, los bianconeri estuvieron muy cerca de volver a abrir el marcador, pero la misma falta de contundencia los condenó. El canadiense David tuvo la primera con un remate de cabeza desviado, mientras que instantes después Andrea Cambiaso remató muy desviado.

Acciones del juego | AP|

Segundo tiempo con sabor a maple

El complemento inició con la jugada más clara del partido para los visitantes, que no pudieron abrir el marcador. Al minuto 47, Pontus Almqvist realizó una gran jugada y asistió a Mateo Pellegrini, sin embargo, un gran achique de Michele Di Gregorio y la presión de la zaga dejó pagando al argentino.

Tras la falla de Pellegrini, la Juventus abrió el marcador al minuto 59 con una gran jugada desde el córner de Kenan Yıldız. El joven turco asistió de gran manera a Jonathan David, quien con un sutil toque dejó sin opciones a Zion Suzuki.

Acciones del juego | AP|

Tras el gol de la Juventus, la calma volvió a sus aficionados, y el peligro continuó creciendo. El mismo Yıldız tuvo una ocasión clara al 72’, pero no logró hacer efectivo su remate de cara al arco. En los últimos 10 minutos, una expulsión a Andrea Cambiaso pudo condenar la victoria parcial de los de Turín, pero Dušan Vlahović tuvo la última palabra.

En un contragolpe brutal al minuto 84, el ariete serbio realizó un excelso gol, de la mano otra vez de Kenan Yıldız. Ambos europeos se combinaron para la contra, en la que en dos toques quedaron frente a las narices del arquero del Parma, cosa que no desaprovecharon para sentenciar el partido con un 2-0.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡AQUÍ MANDO YO! VINICIUS JR. SE QUEDA EN LA BANCA ANTE EL REAL OVIEDO