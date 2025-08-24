¡Histórico! Johan Vásquez es el segundo jugador mexicano en ser capitán en la Serie A

Este sábado, en el arranque de la Serie A, el defensa central mexicano Johan Vásquez salió como capitán del Genoa, equipo que se enfrentó al Lecce en el arranque del campeonato italiano.

Vásquez, con la capitanía de la primera jornada, entra en la historia del futbol mexicano y se convierte en el cuarto defensa azteca en ser capitán en el futbol europeo, uniéndose a jugadores como Andrés Guardado, Héctor Herrera y Rafael Márquez.

Johan es, apenas, el segundo jugador mexicano en portar el gafete de capitán en la Serie A siendo mexicano, Rafa Márquez portó dicho honor cuando jugó con el Hellas Verona, en el que fue su regreso al futbol europeo tras su paso por la MLS.

El Genoa jugará en la segunda fecha del Calcio contra frente a la Juventus de Turín.

