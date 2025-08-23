¿Cuándo y dónde ver el Juventus vs Parma de la J1 de Serie A?

La Juventus se estrena en la presente temporada en su casa, los dirigidos por Igor Tudor buscan quedarse con sus primeras tres unidades ante un Parma que querrá dar la sorpresa en la primera fecha de la Serie A.

La Vecchia Signora llega a su primera cita tras una pretemporada en la que no conoció el revés, de sus tres compromisos ganó dos y empató; los dos triunfos ante Dortmund y Atalanta.

Cabe mencionar, que la Juve tuvo poco tiempo de vacaciones luego de su participación en el Mundial de Clubes donde se quedó en la ronda de los Octavos de Final tras caer por la mínima ante el Real Madrid.

Por su parte, el Parma se estrenó en la presente temporada dentro de la primera ronda de la Copa Italia en la que se impuso 2-0 al Pescara con gran actuación de Mateo Pellegrino. Esta es su segunda temporada de manera consecutiva tras ascender a la Serie A.

Antecedentes

En la temporada pasada la Juventus no pudo ganar en ninguno de los dos encuentros de la 2024-25, el primero duelo en Turín terminó 2-2; mientras que, en el segundo juego Parma se quedó con el triunfo por la mínima.

Juventus vs Parma

Todo está listo para el encuentro entre Juventus vs Parma este 24 de agosto en punto de las 12:45 tiempo del centro de México y podrás seguirlo a través de ESPN y Disney+ desde Turín.

Fecha: 24 de agosto

Hora: 12:45hrs

Estadio: Juventus Stadium

Transmisión: ESPN y Disney+

