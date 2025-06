Pandemia evitó el fichaje de Raúl Jiménez con Juventus

La pandemia de COVID 19 afectó en muchos aspectos al mundo entero; en el tema del deporte, todas las ligas se detuvieron y posteriormente, cuando se reanudaron, las cosas no volvieron a ser las mismas, como por ejemplo con la inclusión de los cinco cambios por partido, algo que hasta antes de la pandemia era casi imposible de pensar.

Para el mexicano Raúl Jiménez, la pandemia tuvo una afectación directa a su carrera, pues de nunca haber existido, 'El Lobo de Tepejí' pudo haber tenido un paso por el futbol italiano, pues un club mostró más que interés por sus servicios.

Jiménez es una de las figuras de la actual plantilla del Tri | Imago7

¿Lupo en Italia?

En entrevista para ESPN, Raúl Jiménez padre reveló que su hijo pudo haber tenido destinos diferentes al que tomó con una larga estancia en la Premier League, pero la emergencia sanitaria lo impidió.

"La Juventus, por decirte un equipo, pero hubo cuatro equipos top de diferentes ligas; estábamos a nada, pero se vino la pandemia, además de la lesión y ya nada. ¿Por qué no llegó al equipo de Turín? Sí, fue la pandemia, porque en ese momento, todos los equipos dijeron que no, que ya no compraban, y cuando pidieron préstamo él ya no quiso", declaró el padre del delantero.

Raúl se ha recuperado satisfactoriamente de auqella terrible lesión | Imago7

No fue a la Juve, pero no perdió oportunidades

Raúl Jiménez ha tenido unos grandes años con el Fulham de la Premier League; no obstante, previo a ello, el Wolverhampton había sido un equipo con el que también triunfó, todo esto, antes de su desafortunada y muy fuerte lesión en la cabeza debido a un fuerte golpe tras un choque contra David Luiz.

Ante dicha situación, su padre es consciente que Raúl ha sabido salir adelante: "Afortunadamente Raúl ha tenido varias opciones, pero eligió la principal, la que él quería y dijo que se quedaba en Londres, necesitaban un año más, agregó.

Sus primeros partidos como jugador nacional | Imago7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Lo que te perdiste! Raúl Jiménez perdonó a Costa Rica en duelo de Copa Oro

Un año antes de negociar con la Juventus, en el 2019, Wolverhampton había comprado a Raúl Jiménez en más de 30 millones de dólares, después del buen rendimiento que había mostrado en la Premier League, en la actualidad el atacante del Fulham está valuado en cinco millones, de acuerdo al portal Transfermarkt. En el 2020, Maurizio Sarri dirigía a la Juventus y tenía como centro delantero a Cristiano Ronaldo, acompañado por futbolistas como Álvaro Morata y Chiesa, esa hubiera sido la competencia de Raúl Jiménez en la Serie A.