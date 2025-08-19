Alejandra Valencia "caminó con la loba" en el concierto de Shakira en Hermosillo

La noche del jueves 14 de agosto, el Estadio Héroe de Nacozari fue el escenario de un inolvidable concierto de la famosa cantante colombiana Shakira, quien dio inicio a su esperado tour mundial “Las Mujeres Ya No Lloran”.

Miles de fanáticos del talento de la artista vibraron con sus éxitos más emblemáticos, pero uno de los momentos más destacados de la velada fue la tradicional “Caminata con la Loba”, una actividad en la que la cantante se acerca a su público para compartir un instante de cercanía y alegría.

La sorpresa de la noche la protagonizó la participación especial de Alejandra Valencia, la arquera olímpica mexicana, quien se convirtió en una de las seleccionadas para acompañar a Shakira en esta dinámica.

La doble medallista en tiro con arco se unió a la artista en el pasillo montado entre el público, vestido con la hoodie plateada y gafas oscuras, al igual que los demás acompañantes de la “manada” que lidera la colombiana.

Alejandra Valencia

La colaboración, que unió los mundos del deporte y la música, fue resultado de un sorteo organizado por estaciones de radio y redes sociales locales, en el que los participantes debían cumplir ciertos requisitos, como ser mayores de edad y registrarse previamente para garantizar su participación.

La participación de Valencia fue ampliamente compartida en sus redes sociales, donde mostró la emoción de vivir ese momento único antes de salir a escena con la artista.

