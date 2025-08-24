Vini Jr. se aburrió en la banca ante el Oviedo, entró y rompió racha sin marcar fuera del Bernabéu

A pesar de haber empezado en la banca, donde Vinicius Jr. claramente se aburrió en el Carlos Tartiere, el extremo brasileño ingresó en la segunda parte del juego para definir el mismo frente al recién ascendido Real Oviedo.

Vinicius Jr., que tenía 10 meses sin poder anotar fuera del Santiago Bernabéu, rompió la mala racha cuando en el tiempo agregado, gracias a un pase de Brahim Díaz, logró anotar el tercero y definitivo tanto del encuentro frente al Real Oviedo.

Vini celebra su gol con el Madrid | AP|

Vinicius no solo fue clave gracias al gol tardío en su visita al Tartiere, el brasileño ingresó al terreno de juego al minuto 63 de tiempo corrido, y a los 20 minutos puso la asistencia para el doblete de Mbappé y el segundo del Madrid frente al Oviedo.

El Madrid, después de dos victorias en el arranque de LaLiga, suma seis de seis puntos posibles (igualado en puntos con el Villarreal y con el FC Barcelona), el siguiente encuentro del cuadro merengue será en casa contra el RCD Mallorca

Vini con Mbappé tras el segundo gol del francés | AP|