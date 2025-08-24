¡Inicio de ensueño! Kylian Mbappé y su gran comienzo goleador con Real Madrid

Pocos jugadores en el mundo son tan determinantes como lo es Kylian Mbappé, quien tuvo dos primeros juegos de ensueño en LaLiga. El delantero del Real Madrid se encargó de anotar los tres de los cuatro goles del equipo merengue en los partidos ante Osasuna y Real Oviedo, siendo el hombre determinante del cuadro de Valdebebas.

El primer gol de 'Donatello' cayó en la Jornada 1 desde los 11 pasos, logrando la primera victoria de la era Xabi Alonso en el Santiago Bernabéu. Mientras que su primer doblete de la temporada fue en el regreso del Carlos Tartiere a Primera División, mientras que Vinicius Jr. completó el tercer gol del Rey de Europa.

Inicios contrastantes

El gran comienzo goleador del jugador galo no es tema aislado, ya que desde la temporada anterior logró una gran cantidad de tantos que lo hicieron acreedor a la Bota de Oro. Sin embargo, su inició en su primera temporada como jugador del Real Madrid sí fue diferente al actual, ya que sus primeros goles llegaron hasta la Jornada 4 del anterior torneo liguero.

En los duelos ante Mallorca, Real Valladolid y Las Palmas, Mbappé se fue en blanco, pese a jugar casi todos los minutos. En aquella campaña, con Ancelotti en el banquillo, el jugador francés fue un blanco de críticas impresionantes, pero tras esa pequeña sequía, Kylian anotó cinco goles en cuatro partidos de LaLiga.

Líder del Real Madrid

Kylian Mbappé mostró su mejor versión en este arranque de LaLiga, por lo que ahora sus compañeros y parte del cuerpo técnico lo ven como un líder dentro del vestuario del Real Madrid.

El francés tendrá la tarea durante gran parte de la campaña de no ser solamente el eje del ataque del cuadro de Xabi Alonso, sino de ser el guía de varios jóvenes dentro del club. En el duelo ante Real Oviedo, Mbappé se mostró cómodo y seguro de compartir minutos con la nueva gran joya del balompié mundial, Franco Mastantuono.

