Arturo Elías Ayub aprovechó y se tomó una selfie con Florentino Pérez en la vuelta del Real Oviedo

Este domingo, en el Carlos Tartiere, el Real Madrid visitó al Real Oviedo en el debut del cuadro carbayón en su estadio tras más de dos décadas sin jugar en primera división.

Con el partido todavía sin goles, lo más destacado ocurrió en la tribuna cuando, gracias a la transmisión televisiva, se vio al empresario mexicano, Arturo Elías Ayub, tomarse una foto con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

Mbappé festeja el gol del Real Madrid | AP|

Elías Ayub es parte de Grupo Pachuca, que es el consorcio dueño del Real Oviedo, por lo que no extraña su presencia en el palco presidencial del equipo dirigido por Veljko Paunovic.

En redes sociales, se dice que Elías Ayub estaba en videollamada con Carlos Slim, lo que explica el saludo de Florentino Pérez, en un momento que quedará guardado de esta temporada que apenas comienza en LaLiga.

Imágenes del Real Oviedo vs Real Madrid | @RealOviedo|